Президент Туниса назначил нового главу МВД

РАБАТ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в четверг указом назначил нового министра внутренних дел, им стал Рида Гарсаллауи. Об этом сообщает информационное агентство Tunis Afrique Presse .

Гарсаллауи принес присягу перед главой государства.

Прежде новый глава МВД работал в полиции, а также был советником при администрации президента республики. Как отмечает радиостанция Mosaique FM, он проходил обучение на курсах в области разведки и борьбы с терроризмом.

26 июля Саид отстранил от должности премьер-министра Хишама Машиши, который также исполнял обязанности главы МВД. Днем ранее президент объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней и отмене неприкосновенности всех депутатов. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.