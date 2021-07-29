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Политический кризис в Тунисе

Президент Туниса назначил нового главу МВД

Им стал Рида Гарсаллауи

РАБАТ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в четверг указом назначил нового министра внутренних дел, им стал Рида Гарсаллауи. Об этом сообщает информационное агентство Tunis Afrique Presse.

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Прежде новый глава МВД работал в полиции, а также был советником при администрации президента республики. Как отмечает радиостанция Mosaique FM, он проходил обучение на курсах в области разведки и борьбы с терроризмом.

26 июля Саид отстранил от должности премьер-министра Хишама Машиши, который также исполнял обязанности главы МВД. Днем ранее президент объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней и отмене неприкосновенности всех депутатов. В столицу республики были введены подразделения армии.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Теги
ТунисПолитический кризис в ТунисеСаид, Каис
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