Блинкен: запрет на наем местных сотрудников очень повлияет на работу дипмиссий США в РФ

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Вступление в силу запрета нанимать на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран приведет к увольнению 182 сотрудников и окажет серьезное воздействие на работу дипломатических объектов США. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. <...> Эти досадные меры серьезно повлияют на деятельность миссии США в РФ <...>. Хотя мы сожалеем о действиях правительства РФ, которые вынуждают нас сократить [предоставляемые] нами услуги и операции, США будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - говорится в письменном заявлении дипломата.