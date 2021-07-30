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Блинкен: запрет на наем местных сотрудников очень повлияет на работу дипмиссий США в РФ

Госсекретарь отметил, что США придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Вступление в силу запрета нанимать на работу в американские диппредставительства в России граждан РФ и третьих стран приведет к увольнению 182 сотрудников и окажет серьезное воздействие на работу дипломатических объектов США. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы глубоко опечалены тем, что эти действия заставят нас отпустить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. <...> Эти досадные меры серьезно повлияют на деятельность миссии США в РФ <...>. Хотя мы сожалеем о действиях правительства РФ, которые вынуждают нас сократить [предоставляемые] нами услуги и операции, США будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", - говорится в письменном заявлении дипломата.

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СШАРоссияБлинкен, Энтони
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