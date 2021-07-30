В Тунисе активисты "Ан-Нахды" предстали перед судом за попытку насилия перед парламентом

РАБАТ, 30 июля. /ТАСС/. Четверо активистов исламистской партии "Ан-Нахда" предстали в Тунисе перед судом за попытку насилия перед зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент).

Один из них - член совета и близкий человек к Рашиду Ганнуши - лидеру "Ан-Нахды" и председателю АНП, сообщает в пятницу вечером радиостанция Mosaique FM.

Допросы четверых активистов продолжаются. Согласно данным следствия, они подозреваются в "попытках совершить акты насилия" перед зданием АНП. В частности, активисты "Ан-Нахды" якобы подстрекали жителей района Бардо совершать насильственные действия при помощи палок 26-27 июля.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишам Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.

Вскоре после этого перед зданием АНП начались стычки между сторонниками президента и активистами "Ан-Нахды". Полиции приходилось неоднократно вмешиваться, чтобы не допустить эскалации.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

Призыв к общенациональному диалогу

Во вторник "Ан-Нахда" приняла заявление, в котором отметила, что "считает меры, принятые президентом, включая замораживание деятельности парламента и монополизацию власти, неконституционными и представляющими собой государственный переворот против конституции и властных институтов".

"Ан-Нахда" призвала президента "решить проблемы Туниса в конституционных рамках, которые соответствуют демократическому выбору, сделанному тунисским народом".

"Мы понимаем законные требования тунисцев, а также то, что социальные вопросы и пандемия являются главными приоритетами на предстоящем этапе", - подчеркнули в исполнительном совете партии, призвав "к общенациональному диалогу с целью вывести страну из сложившейся ситуации".