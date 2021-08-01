Помощник Байдена заявил лидеру Туниса о важности возобновления работы кабмина и парламента

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел в субботу телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Беседа была сосредоточена на острой необходимости для тунисских лидеров наметить скорейшее возвращение Туниса на демократический путь. Помощник президента США <...> подчеркнул, что для этого потребуется быстрое формирование нового правительства во главе с премьер-министром, способным стабилизировать тунисскую экономику и противодействовать пандемии [коронавируса], а также обеспечить своевременное возвращение избранного парламента к работе", - говорится в сообщении. Разговор продолжался около часа.

Салливан также заявил о поддержке Соединенными Штатами жителей Туниса и демократии в североафриканской стране. "Пока лидеры Туниса отвечают на широко высказываемые требования тунисцев повысить уровень жизни и честно управлять [страной], США и другие друзья народа Туниса готовы удвоить свои усилия, чтобы помочь Тунису двигаться вперед к безопасному, процветающему и демократическому будущему", - добавили в пресс-службе Белого дома.

25 июля президент Туниса объявил о приостановке деятельности высшего законодательного органа на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши. В столицу республики были введены армейские подразделения. Саид принял такие решения после того, как 25 июля в ряде крупных городов состоялись манифестации, участники которых требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.