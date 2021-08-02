СМИ: спикер парламента Туниса помещен в военный госпиталь

РАБАТ, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши вечером в воскресенье был доставлен в военный госпиталь после ухудшения состояния его здоровья. Об этом сообщает радиостанция Mosaïque FM .

Ранее сообщалось, что 31 июля Ганнуши был госпитализирован в частную клинику в связи с проблемами со здоровьем, однако затем он покинул ее после проведенного обследования.

Состояние Ганнуши ухудшилось на фоне политического кризиса, обострившегося в конце минувшего месяца.

25 июля президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишам Машиши. В столицу республики были введены подразделения армии.

В начале минувшей недели перед зданием АНП произошли стычки между сторонниками президента и активистами "Ан-Нахды". Полиции приходилось неоднократно вмешиваться, чтобы не допустить эскалации.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.