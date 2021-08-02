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Временный поверенный в делах Британии вызван в МИД Ирана в связи с инцидентом с танкером

До британского дипломата довели позицию Тегерана о безосновательности и поспешности обвинений касательно нападения на танкер Mercer Street в Аравийском море

ТЕГЕРАН, 2 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах Великобритании в Тегеране был вызван в МИД Ирана в знак протеста против обвинений в причастности исламской республики к атаке на японский танкер Mercer Street. Об этом сообщает в понедельник агентство Tasnim.

В ходе встрече в иранском МИД до британского дипломата была доведена позиция Тегерана о безосновательности и поспешности этих обвинений.

В четверг японский танкер Mercer Street подвергся нападению в Аравийском море. Компания - оператор судна Zodiac Maritime  принадлежит израильскому предпринимателю Эялю Оферу. В результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна.

МИД Израиля и Британии, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии МИД Ирана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.

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