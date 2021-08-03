США заявили, что данные об инциденте с танкером в Оманском заливе вызывают беспокойство

ВАШИНГТОН, 3 августа. /ТАСС/. Власти США обеспокоены сообщениями о якобы имевшем место захвате судна в Оманском заливе, Вашингтон обсуждает произошедшее с партнерами. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы следим за развитием событий. Мы поддерживаем тесный контакт с Лондоном и другими партнерами в мире. Они также следят за этим. Первые сообщения вызывают глубокое беспокойство", - сказала она. Псаки заверила, что американская сторона "в полной мере вовлечена" в происходящее.

Британский телеканал Sky News во вторник сообщил со ссылкой на источники, что танкер Asphalt Princess был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. По версии газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".