МИД Ирана отверг предположения о причастности военных страны к инцидентам с судами

ТАСС, 3 августа. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливах. Об этом дипломат заявил во вторник агентству Tasnim.

Хатибзаде отметил, что в ряде западных СМИ появились сообщения о том, что иранские военные якобы поднимались на борт некоторых судов в этом регионе. Он "категорически опроверг" это и предостерег, что в прессе могут "появляться ложные новости" относительно причастности Ирана.

В Twitter Хатибзаде написал, что "сообщения о последовательных инцидентах [с судами] в Персидском заливе и регионе в целом выглядят крайне подозрительными". "Мы подтверждаем нашу твердую приверженность региональной стабильности и безопасности на море. Иран готов предложить свою помощь в случае любых морских аварий", - написал он.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил со ссылкой на источники, что танкер Asphalt Princess был захвачен в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ. По их информации, на борт судна, направлявшегося из эмиратского города Хаур-Факкан в порт Сухар в Омане, забрались порядка девяти вооруженных человек, которые захватили танкер. Согласно источникам газеты The Times, британские спецслужбы допускают, что к инциденту могут быть причастны "военнослужащие Ирана или их союзники".

Морская торговая организация Великобритании (UKMTO) заявила, что рассматривает произошедший у побережья ОАЭ инцидент как "потенциальный захват". Как говорилось в распространенном сообщении UKMTO, инцидент с судном произошел в Оманском заливе примерно в 100 км к северу от эмиратского порта Эль-Фуджайра.

На прошлой неделе UKMTO сообщила о нападении в Аравийском море на танкер-химовоз Mercer Street, которым управляет компания Zodiac Maritime, принадлежащая израильскому предпринимателю Эялю Оферу. Zodiac Maritime подтвердила, что в результате инцидента погибли двое членов экипажа - гражданин Румынии и гражданин Великобритании, предположительно, отвечавший за охрану судна. Внешнеполитические ведомства Великобритании и США заявили, что ответственность за нападение на танкер Mercer Street несет Иран. По версии Тегерана, эти обвинения являются голословными и политически мотивированными.