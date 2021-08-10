В Минске назвали нелепым решение США о введении санкций против НОК Белоруссии

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Решение властей США о введении санкций в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии является необоснованным и нелепым. Об этом говорится в заявлении НОК республики, распространенном во вторник.

"Решение о введении санкций властями США в отношении Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, который является общественным объединением и занимается исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физической культуры в стране, рассматриваем как абсолютно необоснованное. Оно вызывает только недоумение и сочувствие", - отмечается в заявлении.

В Минске считают, что санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют "об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом, попрании принципа "спорт вне политики", а также стремлении максимально ущемить и ограничить возможности наших граждан занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом". У белорусской стороны также вызывает недоумение, что, позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, обеспечения и отстаивания всевозможных демократических прав, свобод и устремлений, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод. "Мы были бы весьма признательны за предъявление нашими американскими "партнерами" доказательств приведенных в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций", - заявили в НОК.

В комитете считают, что санкции в отношении спортивной организации, признанной МОК полноправным субъектом олимпийского движения, чья деятельность регламентируется прежде всего Олимпийской хартией, без участия самого МОК выглядят "абсолютно нелепо".

Власти США 9 августа ввели санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО "Беларуськалий", а также в отношении Национального олимпийского комитета и Следственного комитета страны.