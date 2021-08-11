WP: военные США считают, что талибы могут взять Кабул в течение одного-трех месяцев

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Военные США считают, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается, представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) могут захватить столицу страны Кабул в срок от одного до трех месяцев. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

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"Все движется в плохом направлении", - заявил один из собеседников издания. По словам другого источника, в Пентагоне в настоящий момент исходят из того, что США следует в самое ближайшее время готовиться к эвакуации американских дипломатов и другого персонала из афганской столицы, поскольку некоторые из имеющихся у американских военных сценариев развития событий предусматривают взятие Кабула талибами в течение ближайших 30-90 дней.

Издание отмечает, что в Пентагоне таким образом пересмотрели предыдущие, подготовленные в июне американскими спецслужбами оценки, согласно которым талибы могли бы захватить Кабул в течение шести месяцев.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби признал на брифинге для журналистов, что ситуация в сфере безопасности в Афганистане развивается в нежелательном ключе и вызывает беспокойство, при этом боевики наращивают темпы наступления.