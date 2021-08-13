Понадобятся триллионы: Запад раздумывает над репарациями за прошлое, но ужасается цене

Сумму с 12 нулями от Германии ждут племена гереро и нама в Намибии, а счет афроамериканцев белым соотечественникам даже больше на один порядок цифр. Но откуда взять эти деньги и согласятся ли в развитом мире их платить?

Этично ли правнукам получать компенсацию за прадедов или простых извинений достаточно? Летом 2021 года этот вопрос тревожит столицы не только Европы и нескольких штатов Америки, но даже государств Океании. В странах западного мира обретает силу тенденция: отметать смягчающие обстоятельства и безоговорочно осуждать скользкие повороты прошлого. Стремление порвать с ним навсегда имеет свою цену. Правительствам больше нечего возразить крайне левым активистам, требующим компенсации за историческую вину и самим назначающим цену. Дискуссия о том, как перевернуть страницы минувшего, стремительно начинает сходиться по финансовому вопросу. Мы были расистами. Нам стыдно Летом 2021 года счет за преступления прошлого приняли к оплате две страны. Первой Новая Зеландия, премьер которой Джасинда Ардерн осудила полицейскую операцию 1970-х годов, ставившую целью депортацию нелегалов. Исследования, проведенные еще в 1980-е, обнаружили в происходивших тогда событиях расистскую подоплеку. Имея возможность вернуть на родину незаконно проживавших на островах европейцев, власти проявили предвзятость: ограничились аборигенами-выходцами из соседних тихоокеанских стран. И хотя действия полицейских не выходили за рамки закона, новозеландские власти готовы за них извиниться. "Эти рейды нанесли глубокие раны, и пусть мы не в силах изменить нашу историю, но можем признать это и попытаться исправить ошибку", — пообещала Ардерн.

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По сравнению с соседями по региону австралийцы идут еще дальше: в августе они уже согласились на выплату репараций. На протяжении XX века уровень преступности среди коренного австралоидного населения признавался экстраординарно высоким. И сегодня каждый четвертый осужденный — потомок аборигенов, составляющих всего около 2,7% населения страны. В 1970-е власти пошли на негуманную меру: стали отбирать у аборигенов детей, чтобы вырастить их в приютах или у белых усыновителей. Этих отнятых малышей стали называть "потерянным поколением". В августе перед ними извинился премьер-министр Скотт Моррисон. "Произошедшее — позорная глава нашей национальной истории", — признал вину государства он. Политик действовал не без принуждения: 800 "потерянных" детей подали на Австралию в суд с коллективным иском. Власти согласились пойти им навстречу и выплатить компенсацию, равную 280 млн американских долларов, распределить которую предстоит между приблизительно 100 тыс. человек. Достаточно ли этой суммы? По крайней мере, потенциально австралийцы готовы заплатить еще — общий размер фонда помощи коренным жителям соответствует 740 млн долларов США. Германия извиняется за геноцид Еще напряженнее отношения, в которые ошибки прошлого вовлекли Германию и аборигенов ее бывших колоний в юго-западной Африке — нама и гереро. Между 1904 и 1908 годами на землях этих народов произошла массовая расправа. Восстание африканцев против европейского колониального правления жестоко подавили прибывшие из Старого Света войска генерала Лотара фон Троты. Нама и гереро развязали насилие сами — начали с убийства 120 немцев, включая детей. Но очень быстро столкнулись с ответом, который вышел за все пределы самообороны: Германия уничтожила, по разным оценкам, от 75 тыс. до 90 тыс. восставших, а остальных согнала с их земли в пустыню Калахари. В 2004 году Берлин признал действия карателей геноцидом. В мае 2021-го — согласился на выплату 1 млрд 300 млн долларов добровольной помощи, но отказался назвать ее репарациями. В Африке таким решением вопроса многие остались недовольны.

Описание Уахимиса Каапехи © Christian Ender/Getty Images

"Нам нужны триллионы. Триллионы, чтобы исцелить наши раны, — говорит Уахимиса Каапехи, намибийский депутат и потомок выживших в бойне, — [эти выплаты] — просто шутка века. Нам ни к чему гроши". Того же мнения и активисты гереро, вышедшие на акции протеста в Берлине и в столице Намибии — Виндхуке. Но дело не только в масштабе финансовых претензий. Пострадавшие племена хотят назад утраченную в 1904 и 1908 годах землю, а от Германии ждут, что та выкупит ее и передаст в дар. На свою долю претендуют гереро-эмгранты, граждане других африканских стран, выпавшие из программы компенсации из-за отсутствия намибийского паспорта. А вот с властями, представляющими другие племена, гереро и нама делиться не хотели бы.

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С точки зрения Германии, речь идет о не менее принципиальном споре, чем для африканцев. Берлин боится слова "репарации", использование которого может задействовать логику прецедетного права и привести к новым искам — как на Черном континенте, так и за его пределами. Об этом Германию предупреждают и другие государства ЕС, обеспокоенные тем, что у них самих остаются неразрешенные споры: Бельгия, ответственная за многолетнюю эксплуатацию Конго, а также Франция, денег которой хотят возмущенные алжирцы. На добровольную помощь пострадавшим от колониализма европейцы еще могут согласиться, но разговор о репарациях пресекают сразу — воспринимают это в штыки. Ловушка миграции? Меняющийся этнический и расовый состав западных обществ, возможно, и есть та ключевая причина, почему исторические счеты столетней и более давности нельзя сегодня замолчать, осмеять или вывести за пределы повестки дня. Такому решению препятствуют меньшинства внутри самих развитых государств. Характерен пример США: доля белых северных европейцев в населении этой страны сокращается в течение нескольких последних десятилетий. Ожидается, что к 2045 году демографический переход навсегда лишит белых большинства. При таких обстоятельствах голос других рас раздается отчетливо. И, поскольку силы их прибывают, речь у них очень часто — об исторической вине.

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Идея выплатить компенсацию афроамериканцам за столетия рабовладения и приниженного положения в 2021 году находится на рассмотрении сразу в девяти американских городах и отдельно в штате Калифорния. Дальше других продвинулись муниципальные власти Эванстона в Иллинойсе, где пилотная программа по репарациям уже стартовала весной этого года. Ее юридическая основа — признанный факт, что в XX веке белые избегали селиться бок о бок с черными. Чтобы компенсировать вытеснение афроамериканцев на периферию города в жилье низкого качества, запущен план симметричных субсидий — выплат на ремонт домов. Бюджет его, правда, невелик (10 млн долларов), поскольку извлекать средства для него планируют из налога на марихуану и частных пожертвований сторонников социальной справедливости. Другого выбора не остается: иначе пришлось бы вводить городской налог в поддержку черных — согласия на такую меру в городе нет.

Описание Эванстон, штат Иллинойс, где стартовала пилотная программа по репарации © AP Photo/Shafkat Anowar