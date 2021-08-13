WP: власти США не ждали столь быстрого наступления талибов

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не ожидала столь быстрого наступления боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане и такой низкой эффективности сил безопасности республики, по всей видимости, в будущем предстоит битва за Кабул. Об этом говорится в опубликованной в пятницу авторской колонке внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса.

Все бросили и ушли. Почему вывод войск США из Афганистана стал катастрофой

Как он отмечает, "кровопролитная война в Афганистане приближается к тому, что может стать последним переломным моментом". "Для президента Байдена, который надеялся на упорядоченный уход из Афганистана, хаос в Кабуле напоминает о падении Сайгона в 1975 году, именно таких ассоциаций он хотел избежать. Быстрое продвижение "Талибана" к военной победе при игнорировании обязательств вести переговоры о передаче власти вызывает вопросы о том, можно ли доверять его обещаниям не допустить восстановления убежищ для "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане", - подчеркивается в публикации.

Автор констатирует, что "впереди, как кажется, битва за Кабул". Он также допускает, что "Талибан", почти окруживший подступы к столице, может отложить последнюю битву".

Как отмечает обозреватель, "для Байдена и других ключевых официальных лиц самым большим сюрпризом стало то, что афганские военные не продемонстрировали больших успехов на поле боя". "Формально афганские вооруженные силы по численности в четыре раза превышают талибов, - подчеркивает Игнейшес. - Но им не хватает организации, дисциплины и воли к борьбе с экстремистами". "Быстрое наступление "Талибана" удивило сотрудников администрации высокого ранга", - также говорится в материале. По мнению обозревателя, одной из причин происходящего является "огромное психологическое воздействие, которое оказало решение Байдена вывести все боевые части США без четкого плана по стабилизации ситуации в стране позднее".

"По словам приближенных, Байден был тверд в своем решении вывести войска США, несмотря на быстрое ухудшение обстановки и временное возвращение сил для надзора за значительным сокращением численности сотрудников американского посольства [в Кабуле]", - пишет автор.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" ускорило наступление на ряде направлений.