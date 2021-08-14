Глава МИД Италии не исключил эвакуации персонала посольства в Кабуле

РИМ, 14 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не исключил, что сотрудники посольства страны в Кабуле будут эвакуированы в связи с обострением ситуации в Афганистане.

"Мы готовимся ко всем возможным событиям, включая эвакуацию. Мы должны думать о безопасности персонала посольства. Если появится такая необходимость, то с помощью министерства обороны мы всех безопасно вернем в Италию в кратчайшие сроки", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera, которое было опубликовано в субботу.

Ди Майо отметил, что в случае эвакуации сотрудников посольство продолжит свою работу из Рима. Днем ранее министр обороны Лоренцо Гуэрини заявил, что продолжается эвакуация работавшего на миссию итальянцев афганского персонала. Речь идет о чуть более 200 человек.

Итальянский контингент в составе миссии НАТО, насчитывавший около 900 военнослужащих, был полностью выведен из Афганистана в соответствии с принятым ранее решением президента США Джо Байдена и руководства Североатлантического альянса. Глава МИД Италии исключил новую военную миссию.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана, включая районы на границе с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.