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Продвижение "Талибана" в Афганистане
Обновлено 

Талибы заявили, что предоставят возможность выхода из Кабула всем, кто этого захочет

По данным телеканала Al Arabiya, руководство радикального движения также приказало своим сторонникам "не прибегать к насилию в столице страны"
© EPA-EFE/NAWID TANHA

ТАСС, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что обеспечит право выхода из столицы Афганистана Кабула всем, кто этого пожелает. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление талибов.

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В заявлении указывается, что радикалы "предоставят право безопасного выхода из Кабула всем, кто этого захочет".

Кроме того, как отмечает телеканал, руководство "Талибана" приказало своим сторонникам "не прибегать к насилию в столице страны". Вместе с тем движение обратилось к женщинам, находящимся в городе, с призывом "перейти в безопасные места".

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.

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АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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