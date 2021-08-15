Талибы заявили, что предоставят возможность выхода из Кабула всем, кто этого захочет

ТАСС, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что обеспечит право выхода из столицы Афганистана Кабула всем, кто этого пожелает. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление талибов.

Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана

Угрозы захватить Кабул. Талибы берут под контроль все больше территории Афганистана

В заявлении указывается, что радикалы "предоставят право безопасного выхода из Кабула всем, кто этого захочет".

Кроме того, как отмечает телеканал, руководство "Талибана" приказало своим сторонникам "не прибегать к насилию в столице страны". Вместе с тем движение обратилось к женщинам, находящимся в городе, с призывом "перейти в безопасные места".

Некоторое время назад агентство Reuters со ссылкой на МВД Афганистана сообщило, что формирования "Талибан" начали наступление на столицу Афганистана по всем направлениям.