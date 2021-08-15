Талибы заявили, что их формирования войдут в столицу Афганистана

ТАСС, 15 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило, что их вооруженные формирования войдут в столицу Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera .

Согласно заявлению талибов, которое привел телеканал, "вооруженные отряды движения войдут Кабул для обеспечения безопасности и предотвращения хаоса". Это решение руководство "Талибан" объяснило тем, что "афганские [правительственные] силы оставили свои позиции в столице страны".

Как заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, "отряды "Талибана" войдут в некоторые районы Кабула и займут посты, которые покинули правительственные силы". Муджахид обратился к горожанам с просьбой "не поддаваться панике при появлении отрядов талибов на улицах Кабула".