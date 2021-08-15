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Наступление "Талибана" на Кабул

Посла США эвакуировали из здания дипмиссии в Кабуле

Его доставили в аэропорт

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Посол Соединенных Штатов Америки эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в аэропорт. Об этом сообщает в пятницу телеканал CBS.

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"Посол [США] сейчас покинул здание посольства и находится в аэропорту вместе с американским флагом", - сказал в эфире корреспондент телеканала Дэвид Мартин.

По его словам, речь идет о том, чтобы "все американцы, дипломаты США, военные США, граждане США покинули Афганистан к 31 августа, если не раньше". По данным телеканала, американские дипломаты пока намерены находиться на территории аэропорта, где они продолжат обрабатывать заявления на выдачу американских виз тем афганцам, которые сотрудничали с США и теперь хотят покинуть Афганистан.

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АфганистанСШАНаступление "Талибана" на Кабул
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