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Наступление "Талибана" на Кабул

Эстония намерена как можно скорее созвать внеочередное заседание СБ ООН по Афганистану

ТАЛЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Эстония ведет "интенсивные переговоры" с союзниками и членами Совбеза ООН о созыве внеочередного заседания по теме Афганистана. Об этом сообщила в воскресенье глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

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"События в Афганистане вызывают серьезную озабоченность, и мы должны оказать поддержку гражданскому населению страны, предпринять усилия по прекращению насилия и нарушения прав человека, а также однозначно осудить насильственный захват власти, - приводит ее слова пресс-служба МИД в распространенном сообщении. - Совет Безопасности [ООН] должен обсудить способы и пути, которые помогли бы решить ситуацию мирным путем и при участии сторон конфликта достигнуть договоренности о таком разделении власти, при котором были бы сохранены жизни людей, народа Афганистана".

Эстония является временным членом Совета Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Теги
АфганистанЭстонияНаступление "Талибана" на Кабул
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