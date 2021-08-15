Пилоты British Airways получили распоряжение избегать воздушного пространства Афганистана

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Пилоты британской авиакомпании British Airways получили от своего руководства распоряжение избегать воздушного пространства Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News .

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"В связи с опасениями по поводу возможности продолжения стабильной работы службы управления воздушным движением [в Афганистане] планы полетов всех бортов теперь будут предусматривать облет района полетной информации Кабула", - говорится в распространенном British Airways электронном циркуляре, текст которого приводит телеканал.

Район полетной информации Кабула включает в себя территорию всего Афганистана.

В воскресенье вечером американское диппредставительство в Афганистане сообщило об обстрелах аэропорта Кабула, откуда идет эвакуация граждан западных стран.