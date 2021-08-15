Пилоты British Airways получили распоряжение избегать воздушного пространства Афганистана

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Пилоты британской авиакомпании British Airways получили от своего руководства распоряжение избегать воздушного пространства Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News.
"В связи с опасениями по поводу возможности продолжения стабильной работы службы управления воздушным движением [в Афганистане] планы полетов всех бортов теперь будут предусматривать облет района полетной информации Кабула", - говорится в распространенном British Airways электронном циркуляре, текст которого приводит телеканал.
Район полетной информации Кабула включает в себя территорию всего Афганистана.
В воскресенье вечером американское диппредставительство в Афганистане сообщило об обстрелах аэропорта Кабула, откуда идет эвакуация граждан западных стран.