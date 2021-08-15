Республиканцы считают происходящее в Кабуле "Сайгоном президента Байдена"

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Происходящее в Афганистане является следствием полного провала внешней политики президента США Джо Байдена и фактически повторением событий 1975 года, когда американцам пришлось эвакуировать на вертолетах своих граждан из столицы Южного Вьетнама. Такую точку зрения заместитель лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Стивен Скалис (от штата Луизиана) высказал в воскресенье в эфире телеканала CBS .

"Президент Байден еще пару дней назад говорил, что мы не станем свидетелями эвакуации вертолетами [сотрудников] посольства [США в Кабуле], как это было в Сайгоне, однако именно это и происходит. Это Сайгон президента Байдена", - заявил он.

"Такое впечатление, что многие в спецслужбах Байдена чудовищно неверно оценили ситуацию, я думаю, что впоследствии будет много вопросов по поводу того, почему еще пару недель назад они говорили совершенно противоположное тому, что мы видим сейчас в Афганистане", - продолжал республиканец. "Либо его [Байдена] очень сильно ввели в заблуждение его собственные спецслужбы, либо же он сознательно вводил в заблуждение американский народ", - полагает Скалис.

"Это действительно тревожный сигнал для наших противников в мире, которые наблюдают за происходящим", - считает конгрессмен. "Они видят, как легко было захватить районы, про которые президент говорил, что этого не произойдет. Но это произошло. Это полнейший провал внешней политики президента Байдена", - заключил он.

Как ранее передавал телеканал CNN, вертолеты ВС США начали перелеты между посольством и международным аэропортом Кабула, куда перевозят сотрудников диппредставительства, а также обладателей специальной визы беженцев - афганцев, работавших на американских военных. Телеканал CBS сообщил, что американский посол эвакуирован из здания дипмиссии в Кабуле и доставлен в столичный аэропорт.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла подтвердил, что президент страны Ашраф Гани покинул страну. Предположительно, он направился в Таджикистан с намерением прибыть оттуда в третью страну. Силы движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в Кабул без боя, занимая оставленные правительственными силами ведомства.