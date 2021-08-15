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Наступление "Талибана" на Кабул
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CNN: ВВС США возьмут под контроль воздушный трафик в аэропорту Кабула

Это планируется сделать для увеличения числа эвакуационных рейсов, отмечает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американские военные в ближайшие часы возьмут контроль над воздушным трафиком в аэропорту Кабула. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на военные и правительственные источники.

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По их данным, в ближайшие часы команда военных экспертов прибудет в аэропорт Кабула с тем, чтобы установить там собственную систему контроля за полетами. Это планируется сделать с целью увеличения числа эвакуационных рейсов, отмечает CNN.

"Мы увеличим количество рейсов", - цитирует телекомпания слова одного из источников. По ее данным, ВВС США располагают соответствующими возможностями на случай возникновения необходимости обеспечить работу аэродромов в зонах конфликтов.

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