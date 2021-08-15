CNN: ВВС США возьмут под контроль воздушный трафик в аэропорту Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Американские военные в ближайшие часы возьмут контроль над воздушным трафиком в аэропорту Кабула. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на военные и правительственные источники.

По их данным, в ближайшие часы команда военных экспертов прибудет в аэропорт Кабула с тем, чтобы установить там собственную систему контроля за полетами. Это планируется сделать с целью увеличения числа эвакуационных рейсов, отмечает CNN.

"Мы увеличим количество рейсов", - цитирует телекомпания слова одного из источников. По ее данным, ВВС США располагают соответствующими возможностями на случай возникновения необходимости обеспечить работу аэродромов в зонах конфликтов.