США рассматривают возможность отправки дополнительных сил в Афганистан

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. США могут отправить дополнительные силы в Афганистан. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на военные и дипломатические источники.

Телекомпания не уточнила деталей, отметив лишь, что ранее президент США Джо Байден одобрил отправку в страну первой группы американских военнослужащих, задачей которых станет эвакуация персонала посольства, американских граждан и лиц, сотрудничавших с США в период их пребывания в Афганистане. CNN также отмечает, что глава Центрального командования США, откуда направляются подкрепления в Афганистан, генерал Фрэнк Маккензи прибыл в воскресенье в регион Персидского залива для контроля над ситуаций.

Говоривший на условиях анонимности представитель министерства обороны США отметил, что план заключается в том, чтобы поддерживать дипломатическое присутствие в Афганистане под охраной военных в аэропорту, но признал, что это будет трудно сделать, если талибы (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") возьмут под контроль остальную территорию страны.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли сообщил, что власти США повысят свою оценку террористической угрозы из Афганистана в свете текущих событий. Об этом сообщает информационный портал Axios со ссылкой на участников специального телефонного брифинга для американских сенаторов, который провели представители американской администрации высокого ранга.

Согласно этим данным, сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в ходе брифинга задал вопрос о том, пересмотрит ли администрация с учетом происходящего в Кабуле свою оценку риска того, что в Афганистане возродятся террористические организации. "Да", - ответил, согласно этим данным, Милли, отметив, что в администрации исходят из того, что это теперь может произойти быстрее, чем ожидалось ранее.