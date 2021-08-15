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Наступление "Талибана" на Кабул

НАТО держит аэропорт Кабула открытым для координации эвакуации

Безопасность аэропорта Кабула обеспечивают военные США, Великобритании и Турции

БРЮССЕЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. НАТО держит аэропорт Кабула открытым, чтобы облегчить и координировать эвакуацию иностранцев. Эту информацию подтвердил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Обсудил [по телефону] с премьер-министром Борисом Джонсоном, а также с натовскими странами Канадой, Данией и Нидерландами ситуацию в Афганистане. НАТО помогает держать аэропорт Кабула открытым, чтобы упрощать и координировать эвакуацию", - заявил Столтенберг.

Ранее военный источник в Брюсселе сообщил ТАСС, что безопасность аэропорта Кабула обеспечивают военные США, Великобритании и Турции. До этого в штаб-квартире Североатлантического альянса ТАСС подтвердили, что воздушные ворота остаются под контролем западных сил. НАТО "намерена сохранить дипломатическое присутствие в Кабуле".

Ранее США объявили о переброске в аэропорт Кабула до 3 тыс. военных для обеспечения эвакуации своих граждан. В воскресенье Вашингтон объявил о переводе в аэропорт сотрудников американского посольства.

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), по сообщениям канала "Аль-Арабия", вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, предположительно, находится в Таджикистане. Талибы заявили, что "в течение нескольких часов полностью возьмут на себя управление столицей".

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АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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