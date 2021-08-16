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Наступление "Талибана" на Кабул

СМИ: американские дипломаты в Кабуле были вынуждены сжигать флаги США

Сотрудники посольства также уничтожили секретную информацию

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Покидающие посольство США в столице Афганистана дипломаты вынуждены были уничтожать не только секретную документацию, но и американские флаги. Об этом сообщила в воскресенье газета Stars and Stripes.

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По ее данным, перед эвакуацией из здания посольства дипперсонал обязали сжечь флаги и другие предметы, которые могут быть использованы в пропагандистских целях. Как отмечает издание, последние часы перед оставлением здания сотрудники в воскресенье сжигали флаги, а также "все, что имело стратегическую или пропагандистскую ценность". Ряд дипломатов брали американские флаги с собой, пожелав "спасти хоть что-то".

При этом, по данным Stars and Stripes, некоторых сотрудников посольства заранее не предупредили об эвакуации, из-за чего они оставили в диппредставительстве часть своих вещей.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

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АфганистанНаступление "Талибана" на Кабул
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