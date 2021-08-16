Швейцария эвакуировала из Кабула трех своих дипломатов

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Швейцария, не имеющая посольства в Афганистане, эвакуировала из Кабула трех сотрудников Дирекции по развитию и сотрудничеству (ДРС), являющейся подразделением швейцарского МИД. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter глава дипломатического ведомства Иньяцио Кассис.

"С помощью наших партнеров мы смогли вывезти из страны трех сотрудников офиса ДРС в Кабуле. Они едут в Швейцарию", - отметил министр. По его словам, сейчас "в сложнейшей обстановке ведется напряженная работа, чтобы эвакуировать местный персонал" ДРС.

По данным швейцарской телекомпании RTS, сотрудники Дирекции по развитию и сотрудничеству были вывезены из Кабула в Доху (Катар) в ночь на понедельник на борту американского самолета вместе с четырьмя десятками сотрудников посольства Германии. Бюро ДРС в Кабуле временно закрыто.