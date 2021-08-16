Филиппины эвакуируют своих граждан из Афганистана

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин распорядились эвакуировать около 130 своих граждан из Афганистана. Об этом в понедельник сообщило Филиппинское агентство новостей со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

"МИД и его представительства в регионе и за его пределами изучают все возможности сотрудничества, а также тесно координируют свои действия с правительствами и международными партнерами, чтобы гарантировать их [граждан Филиппин] немедленный и безопасный отъезд", - цитирует агентство заявление МИД.

По данным ведомства, 32 гражданина Филиппин уже эвакуированы, 19 человек собираются вылететь из Афганистана в ближайшее время.

В воскресенье внешнеполитическое ведомство Филиппин объявило максимальный (четвертый) уровень опасности для своих граждан в Афганистане, что предполагает их обязательную эвакуацию.