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Смена власти в Афганистане

Филиппины эвакуируют своих граждан из Афганистана

По данным МИД страны, 32 гражданина Филиппин уже эвакуированы, 19 человек собираются вылететь из Афганистана в ближайшее время

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин распорядились эвакуировать около 130 своих граждан из Афганистана. Об этом в понедельник сообщило Филиппинское агентство новостей со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

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"МИД и его представительства в регионе и за его пределами изучают все возможности сотрудничества, а также тесно координируют свои действия с правительствами и международными партнерами, чтобы гарантировать их [граждан Филиппин] немедленный и безопасный отъезд", - цитирует агентство заявление МИД.

По данным ведомства, 32 гражданина Филиппин уже эвакуированы, 19 человек собираются вылететь из Афганистана в ближайшее время.

В воскресенье внешнеполитическое ведомство Филиппин объявило максимальный (четвертый) уровень опасности для своих граждан в Афганистане, что предполагает их обязательную эвакуацию.

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