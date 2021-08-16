{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Финляндия эвакуировала сотрудников посольства в Кабуле

По данным газеты Helsingin Sanomat, штат диппредставительства летел на военном самолете США

ТАСС, 16 августа. Сотрудники посольства Финляндии в Кабуле были доставлены самолетом в соседнюю с Афганистаном страну. Об этом в понедельник сообщает газета Helsingin Sanomat. Издание не уточняет, о какой стране идет речь.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

По данным газеты, в эвакуации дипломатов участвовали вооруженные силы. Штат посольства летел на военном самолете США, уточняет издание.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен пояснил, что для транспортировки были использованы "международные контакты оборонного ведомства".

Ранее в понедельник о полной эвакуации своих посольств из Кабула сообщили Швеция и Норвегия.

Теги
АфганистанФинляндияСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
В Минобороны Великобритании заявили, что страна не собирается возвращаться в Афганистан
Ситуация в республике приведет к росту потока мигрантов в другие страны, отметили в ведомстве
Читать полностью