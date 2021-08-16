Финляндия эвакуировала сотрудников посольства в Кабуле

ТАСС, 16 августа. Сотрудники посольства Финляндии в Кабуле были доставлены самолетом в соседнюю с Афганистаном страну. Об этом в понедельник сообщает газета Helsingin Sanomat . Издание не уточняет, о какой стране идет речь.

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По данным газеты, в эвакуации дипломатов участвовали вооруженные силы. Штат посольства летел на военном самолете США, уточняет издание.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен пояснил, что для транспортировки были использованы "международные контакты оборонного ведомства".

Ранее в понедельник о полной эвакуации своих посольств из Кабула сообщили Швеция и Норвегия.