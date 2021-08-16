В Казахстане заявили, что Токаев не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана

НУР-СУЛТАН, 16 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не принимал каких-либо решений, касающихся беженцев из Афганистана.
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Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.
"Президент не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации", - написал Уали на своей странице в Facebook.