В Казахстане заявили, что Токаев не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Президент не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации", - написал Уали на своей странице в Facebook.