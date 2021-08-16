{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

В Казахстане заявили, что Токаев не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана

НУР-СУЛТАН, 16 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не принимал каких-либо решений, касающихся беженцев из Афганистана.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

"Президент не принимал решения по поводу беженцев из Афганистана. Слухи на эту тему неуместны. Помощь будет оказываться только сотрудникам ООН в случае официального обращения руководства Всемирной организации", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Теги
АфганистанКазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Кабмин Германии высказался за единую международную позицию по отношению к талибам
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отметил, что предстоит обсудить, "какая форма диалога может быть", "возможен ли диалог вообще и на каких условиях"
Читать полностью