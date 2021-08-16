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Смена власти в Афганистане
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Спикер Европарламента призвал ЕС дать убежище афганцам, которым грозят преследования

В Брюсселе 17 августа состоится экстренная видеоконференция глав МИД ЕС, на которой ситуация в Афганистане станет главной темой

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен предоставить убежище афганцам, которым грозят преследования на родине. Об этом написал в понедельник в Twitter глава Европарламента Давид Сассоли.

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"Разворачивающаяся в Афганистане ситуация требует единого ответа ЕС. Этой стране нужно длительное и всеобъемлющее политическое решение, которое защитит права женщин и позволит афганцам достойно жить в безопасности. Убежище должно быть предоставлено тем, кому грозят преследования", - написал Сассоли.

17 августа в Брюсселе состоится экстренная видеоконференция глав МИД ЕС, на которой ситуация в Афганистане станет главной темой.

18 августа пройдет экстренная видеоконференция министров внутренних дел стран Евросоюза, на которой изначально предполагалось обсуждать миграционный кризис на границе Литвы и Белоруссии, однако теперь этот вопрос может быть потеснен проблемой массового исхода беженцев.

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Сассоли, ДавидСмена власти в Афганистане
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