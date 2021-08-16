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Смена власти в Афганистане

СМИ: президент Афганистана может пытаться улететь в США

Агентство Mehr считает, что Ашраф Гани может быть в Омане и оттуда попытается вылететь в США

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Бежавший из Кабула президент Афганистана Ашраф Гани может попытаться улететь в США. С таким предположением выступило в понедельник иранское агентство Mehr.

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Оно отмечает, что точное местонахождение Гани на текущий момент не известно. В воскресенье поступили сообщения, что он вместе с супругой и двумя ближайшими помощниками вылетел в Таджикистан, однако в Душанбе это опровергли. Позднее в СМИ появилась информация о полете Гани в Узбекистан, откуда он якобы направился в Оман. В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на охранника главы государства сообщал, что "Гани, его супруга, а также директор его офиса по национальной безопасности покинули страну и прибыли в город Ташкент". Однако официальной информации от узбекской стороны на этот счет до сих пор не поступало.

Mehr в связи с этим считает, что Гани все же может быть в Омане и оттуда может попытаться вылететь в США. Однако агентство отдельно подчеркивает, что официальной информации о местонахождении Гани нет.

Ашраф Гани заявил, что в связи со сложившейся ситуацией слагает с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул Афганистан, когда боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), вошли в воскресенье в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Теги
АфганистанГани, АшрафСмена власти в Афганистане
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