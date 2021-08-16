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Смена власти в Афганистане

Десятки афганских женщин в Иране вышли на протестную акцию против власти "Талибана"

По данным агентства ISNA, митинг граждан Афганистана против прихода "Талибана" к власти и молчания мирового сообщества по этому поводу также прошел в Тегеране
Мавзолей Фатимы Масумэ в городе Кум Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS, архив
Описание
Мавзолей Фатимы Масумэ в городе Кум
© Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS, архив

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Десятки находящихся в Иране афганских женщин вышли в понедельник на акцию протеста, направленную против прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство ISNA.

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Протестная акция прошла в городе Кум на площади перед мавзолеем Фатимы Масумэ. Многие женщины вышли с флагами Афганистана и самодельными плакатами с призывами к мировому сообществу принять меры в отношении ситуации в их стране. Судя по опубликованным фотографиям, в акции приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Агентство также сообщает, что в понедельник митинг граждан Афганистана против прихода "Талибана" к власти и молчания мирового сообщества по этому поводу прошел в Тегеране.

В Иране проживает крупнейшая в мире афганская диаспора, которая, по сведениям МВД страны, насчитывает около 2,5 млн человек. Жители Афганистана на протяжении последних десятилетий иммигрировали в Иран от последствий войны и в поисках работы.

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