Десятки афганских женщин в Иране вышли на протестную акцию против власти "Талибана"

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Десятки находящихся в Иране афганских женщин вышли в понедельник на акцию протеста, направленную против прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство ISNA .

Протестная акция прошла в городе Кум на площади перед мавзолеем Фатимы Масумэ. Многие женщины вышли с флагами Афганистана и самодельными плакатами с призывами к мировому сообществу принять меры в отношении ситуации в их стране. Судя по опубликованным фотографиям, в акции приняли участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

Агентство также сообщает, что в понедельник митинг граждан Афганистана против прихода "Талибана" к власти и молчания мирового сообщества по этому поводу прошел в Тегеране.

В Иране проживает крупнейшая в мире афганская диаспора, которая, по сведениям МВД страны, насчитывает около 2,5 млн человек. Жители Афганистана на протяжении последних десятилетий иммигрировали в Иран от последствий войны и в поисках работы.