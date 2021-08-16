Молдавские воздушные суда, кроме вертолета ООН, эвакуированы из Афганистана

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Все воздушные суда Молдавии, за исключением вертолета, который был законтрактован одной из организаций в составе ООН были эвакуированы из Афганистана. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-секретарь Управления гражданской авиацией Молдавии Ирина Бодолика.

"Молдавские авиакомпании, работавшие в Афганистане, эвакуировали свои суда. <...> В настоящее время в Кабуле остается один молдавский вертолет, который ожидает инструкций со стороны организации-арендатора, которая является подразделением ООН", - сказала Бодолика.

По ее словам, из восьми членов экипажа судна шестеро - граждане Молдавии. Представитель Управления гражданской авиацией уточнила, что молдавские пассажирские самолеты также обходят воздушное пространство Афганистана.

МИД Молдавии пока не ответил на запрос ТАСС об эвакуации молдавских граждан из этой страны.