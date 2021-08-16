Советник Байдена считает, что США могут осуществить эвакуацию из аэропорта Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогут эвакуировать всех своих граждан и некоторых афганцев из аэропорта Кабула, заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы полагаем, что сможем осуществить проводимую в настоящий момент эвакуацию американских граждан, афганцев, которые на нас работают, в том числе переводчиков, а также уязвимых групп афганцев", - сказал он телекомпании ABC.

Помимо этого, Салливан добавил, что США будут обеспечивать охрану столичной воздушной гавани Афганистана в ближайшее время. "Мы работаем над этим (эвакуацией), в первую очередь обеспечивая безопасность аэропорта сегодня и в последующие дни, вывозя людей", - отметил он.

Взаимодействие с талибами

В свою очередь заместитель помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джонатан Файнер в эфире телеканала MSNBC рассказал, что Вашингтон поддерживает связь с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе и пристально следит за террористической угрозой в стране. Файнер сообщил, что, по информации США, талибы не препятствуют людям, направляющимся в аэропорт. Он также обещал, что США не станут игнорировать более агрессивное поведение со стороны сторонников радикального движения.

В понедельник ночью Госдепартамент и Пентагон в совместном заявлении сообщили, что для содействия усилиям по вывозу из Афганистана американцев и помогавших им афганцев число американских военнослужащих в стране будет увеличено до 6 тыс. человек в течение двух суток.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Президент США Джо Байден готов мобилизовать международное сообщество в защиту прав человека в Афганистане, заявил в интервью телекомпании NBC Салливан.

"Он (президент) придает очень большое значение вопросам прав человека, - сказал Салливан. - И мы будем сосредоточены на этом в будущем".

"Но этот вопрос не должен был стать основанием для того, чтобы США вступили в третье десятилетие войны в условиях внутреннего конфликта в другой стране", - подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.