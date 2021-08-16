Минобороны Казахстана приняло меры по усилению бдительности на фоне ситуации в Афганистане

НУР-СУЛТАН, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана приняло меры по усилению бдительности, в том числе в противовоздушной обороне, из-за ситуации в Афганистане. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан в вооруженных силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, министр обороны республики Нурлан Ермекбаев в ходе аппаратного совещания также поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. "В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими", - пояснили в министерстве.

"Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия", - подчеркнул глава ведомства.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и почти полностью контролирует всю территорию страны.