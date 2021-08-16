Талибы призвали всех госслужащих вернуться на работу

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило в понедельник, что все государственные служащие - как мужчины, так и женщины - могут вернуться на свои рабочие места. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на заместителя главы политического офиса талибов в Катаре (Доха) Абдула Салама Ханафи.

"Сотрудники дипломатических миссий, военных баз и гражданских ведомств могут продолжать свою работу, не беспокоясь, - цитирует телеканал Ханафи. - Ничьи права не будут ущемлены. Женщины могут выйти на работу в хиджабе".

"Талибан", - сказал Ханафи, - пытается подготовить почву для создания коалиционного правительства, и все мы, афганцы, примем в нем участие. Ни один афганец не должен беспокоиться о ком-либо, кто работал в предыдущем правительстве. Будем служить нашей стране. Будь то гражданский или военный сектор, и никто не потеряет свои привилегии".

Минувшей ночью талибы, которые утром в воскресенье вышли к столице, взяли под свою власть всю территорию города и организовали ночные патрули. Международный аэропорт и подходы к нему контролируют американские военнослужащие, пока военно-транспортные самолеты ВВС США вывозят оттуда сотрудников посольства США и работавших на американский контингент афганцев. В аэропорту скопилось множество желающих покинуть страну.

Прежнее правительство Афганистана фактически прекратило существование, после того как президент Ашраф Гани покинул страну. Три влиятельных политика - экс-президент Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматиар - создали накануне Координационный совет по мирному переходу власти от прежнего правительства к движению "Талибан".