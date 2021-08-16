Красный Крест сообщил о тысячах раненых в Афганистане

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) оказывает лечебную помощь тысячам раненых в Афганистане и вместе с обществом Красного Полумесяца этой страны работает над решением вопроса о возвращении тел убитых их семьям. Об этом написал в понедельник на своей странице в Twitter президент МККК Петер Маурер.

"Мы продолжаем предоставлять срочную помощь в стране: лечим тысячи раненых и вместе с Афганским обществом Красного Полумесяца работаем над возвращением тел убитых их семьям", - отметил он.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.