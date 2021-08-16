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Смена власти в Афганистане

Красный Крест заявил, что не будет сокращать свое присутствие в Афганистане

Глава делегации МККК Элой Филлион подчеркнул, что особенно нуждаются в помощи жители Кандагара, Герата и Лашкаргаха, где на протяжении недель шли бои

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) не планирует сокращать свое присутствие в Афганистане. Об этом заявил в понедельник глава делегации МККК в этой стране Элой Филлион.

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"Мы не будем сокращать наше присутствие в Афганистане. Мы работали в этой стране на протяжении 30 лет, и сейчас это не остановится", - подчеркнул Филлион в распространенном в Женеве заявлении.

Глава делегации МККК сообщил, что сейчас в Кабуле нет боев. "Если бы был конфликт в Кабуле, то страдания гражданских лиц были бы огромными", - отметил он. Вместе с тем Филлион обратил внимание на "гигантские гуманитарные потребности, ставшие следствием продолжавшихся на протяжении недель боев в городах, таких, как Кандагар, Герат и Лашкаргах". По его словам, "тысячи людей получили ранения, а дома, больницы и инфраструктура были повреждены или разрушены". Он заверил, что Красный Крест продолжит оказание помощи нуждающимся.

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