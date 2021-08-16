Помощник Байдена заявил, что власти США не ожидали такого быстрого захвата Кабула талибами

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Администрация США не ожидала, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) так быстро смогут захватить столицу Афганистана. Об этом заявил в понедельник в интервью телекомпании CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не ожидали, что все произойдет так быстро", - отметил он, говоря о захвате Кабула талибами.

"Но у нас были планы на случай непредвиденных обстоятельств, включая быстрый захват Кабула", - добавил он, указывая на присутствие американских военнослужащих в аэропорту столицы Афганистана.

По словам Салливана, президент США Джо Байден "не был готов начать третье десятилетие войны и подвергать американские войска опасности, сражаться и умирать, чтобы попытаться удержать Афганистан, когда его [Афганистана] собственные вооруженные силы не будут сражаться, чтобы удержать его". "Мы надеялись, что они [афганские силы] будут сражаться. Мы надеялись, что они дадут отпор. Но по мере падения города за городом становилось ясно, что афганская армия фактически не была готова, несмотря на миллиарды долларов и годы обучения и все передовые возможности, которые мы предоставляли. Это вызывает реальные вопросы о том, мог ли еще один год, или еще два года, или еще пять лет иметь какое-либо значение с точки зрения пребывания американских войск в Афганистане", - пояснил помощник американского лидера.

Операция по эвакуации

Он рассказал, что военнослужащие США "работают над обеспечением безопасности" аэропорта Кабула, чтобы самолеты смогли спокойно летать. "Мы намерены провести эти эвакуационные рейсы после обеспечения безопасности аэропорта в ближайшие дни", - указал Салливан, добавив, что вашингтонская администрация все еще хочет эвакуировать "в общей сложности тысячи людей", среди которых "значительное число американцев".

"Мы все еще работаем над тем, чтобы установить общее число американцев в стране", - заключил помощник Байдена.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.