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Смена власти в Афганистане
Обновлено 

CNN: военного США ранили в аэропорту Кабула

Подробности инцидента не приводятся

ТАСС, 16 августа. Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

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Подробности инцидента не приводятся.

Ранее в понедельник газета The Wall Street Journal сообщила, что военнослужащие США застрелили двух вооруженных мужчин, которые подошли к ним в аэропорту афганской столицы, где проходит эвакуация людей.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
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