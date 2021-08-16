Небензя: РФ внимательно следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Россия внимательным образом следит за быстро меняющейся ситуацией в Афганистане, где накануне боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) заняли столицу страны. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Внимательно следим за стремительно меняющейся ситуацией в Афганистане", - сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Россия считает, что подаваться паническим настроениям по Афганистану пока не стоит, добавил постпред. "На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения", - подчеркнул он.

РФ будет исходить в своей политике по Афганистану из действий талибов, добавил Небензя. "Что касается дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий", - сказал постпред.

При этом Россию продолжает беспокоить террористическая угроза из Афганистана. "Нас по-прежнему беспокоит сохраняющая свое присутствие в стране террористическая угроза", - сказал Небензя.

Под видом беженцев в Центральную Азию могут проникнуть боевики-террористы, добавил он.

Стремительный рывок

Небензя отметил, что крупные города Афганистана были взяты боевиками без серьезного сопротивления.

"Мы все получали тревожные новости об эскалации насилия и жертвах. Вместе с тем мы видели, что крупные афганские города были сданы без особого сопротивления", - сказал он.

Россия призывает все стороны, вовлеченные в афганское урегулирование, воздерживаться от применения насилия, подчеркнул Небензя.

"Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем", - сказал он.

Роль Ирана

Небензя отметил, что Иран мог бы играть важную роль в дальнейшем урегулировании ситуации в Афганистане.

"Исходим из того, что международное сообщество обязано не оставлять усилий, чтобы помочь Афганистану достичь национального примирения чем, в частности, активно занималась расширенная "тройка" в лице России, США, Китая и Пакистана. Полагаем, что важную роль в этом мог бы сыграть и Иран", - сказал он.