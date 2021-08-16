Постпред Ирландии при ООН призвала обеспечить защиту прав женщин в Афганистане при талибах

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Международное сообщество должно сделать все возможное для защиты прав женщин в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое придерживается строгих религиозных правил. Об этом в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Ирландии при всемирной организации Берн Нейсон.

"В условиях развала правительства и неопределенного будущего положение женщин в Афганистане вызывает особую озабоченность. <...> Чувства страха, злости и предательства, которые испытывают женщины в Афганистане, абсолютно понятны. Я призываю Совбез поддержать афганских женщин и их роль в будущей жизни страны, они не должны приноситься в жертву. В этом состоит наша обязанность", - указала она.

Как добавила Нейсон, несмотря на заверения талибов о том, что женщинам в Афганистане "нечего опасаться", Ирландия получила "ряд сообщений из достоверных источников о казнях, принудительных браках и случаях насилия по половому признаку" со стороны боевиков.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.