{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Постпред Ирландии при ООН призвала обеспечить защиту прав женщин в Афганистане при талибах

Из Афганистана поступают "сообщения из достоверных источников о казнях, принудительных браках и случаях насилия по половому признаку", отметила Берн Нейсон

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Международное сообщество должно сделать все возможное для защиты прав женщин в Афганистане после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), которое придерживается строгих религиозных правил. Об этом в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Ирландии при всемирной организации Берн Нейсон.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

"В условиях развала правительства и неопределенного будущего положение женщин в Афганистане вызывает особую озабоченность. <...> Чувства страха, злости и предательства, которые испытывают женщины в Афганистане, абсолютно понятны. Я призываю Совбез поддержать афганских женщин и их роль в будущей жизни страны, они не должны приноситься в жертву. В этом состоит наша обязанность", - указала она.

Как добавила Нейсон, несмотря на заверения талибов о том, что женщинам в Афганистане "нечего опасаться", Ирландия получила "ряд сообщений из достоверных источников о казнях, принудительных браках и случаях насилия по половому признаку" со стороны боевиков.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
ИрландияСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Постпред Пакистана: полномочия посла Афганистана при ООН стоит решать новым властям
Президент, "который подписал грамоты" Гуляма Исхакзая, "сбежал", отметил Мунир Акрам
Читать полностью