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Смена власти в Афганистане

Экс-глава МВД Афганистана опроверг его назначение главой временного правительства

Ахмад Джалали заявил, что не заинтересован в этом

КАИР, 16 августа. /ТАСС/. Бывший министр внутренних дел Афганистана Ахмад Джалали опроверг в понедельник сообщения о его назначении на пост главы переходного правительства страны после захвата движением "Талибан" (запрещено в РФ) Кабула. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на распространенное самим политиком заявление.

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"В социальных сетях ходят безосновательные слухи, что меня назначили главой временного правительства. Я не знаю об этом, меня никто не приглашал и я не заинтересован в этом, - указал экс-министр, бывший в прошлом послом Афганистана в Германии. - Некоторые фальсификаторы создали ложное представление обо мне и распространяют его. Не верьте этому".

Информация, что Джалали, который проживает в США и занимается в академической деятельностью, возглавит переходный кабмин, появилась после того, как талибы вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани бежал из страны. Между тем позднее лидеры движения заявили, что в Афганистане не будет переходной власти, они ожидают ее полной передачи и создания "исламского правительства <...> на службе всех афганцев".

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