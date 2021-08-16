В Киеве сообщили, что самолет с гражданами Украины не может вылететь из Афганистана

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Украинский самолет, который будет эвакуировать граждан Украины, пока не может вылететь из Афганистана. Об этом в понедельник сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который находится в Афганистане, но он не может вылететь", - сказал он. При этом Кулеба добавил, что "теоретически в какой-то момент" самолет сможет улететь, "но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа". "Ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Кулеба журналистам.

Он отметил, что при наличии свободных мест Киев готов вывезти и иностранных граждан. "Мы готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса", - сказал Кулеба. По его словам, о своем желании эвакуироваться из Афганистана заявили около 50 граждан Украины.

Кроме того, Кулеба сказал, что МИД Украины поставит вопрос о том, какую власть представляет нынешнее посольство Афганистана на Украине, и после получения ответа Киев определится с позицией. "Безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана на Украине, какую власть, и в зависимости от ответа на этот вопрос будем определять свою дальнейшую позицию", - подчеркнул министр.

Ранее в понедельник замглавы украинского МИД Евгений Енин сообщил о том, что изъявили желание вернуться на родину из Афганистана 74 гражданина Украины и члены их семей. Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в свою очередь информировал, что в Афганистане продолжают находиться до 50 граждан Украины - в основном это люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения. Из Афганистана украинским самолетом уже вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев. Самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана, Таджикистана.