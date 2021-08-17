Байден заявил, что США выполнили в Афганистане свои цели по борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и должны бороться с террористами в других странах. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме в связи с ситуацией в Афганистане.

"Мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями - найти тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, а также сделать так, чтобы "Аль-Каида" не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы достигли [этой цели]. Мы значительно ослабили "Аль-Каиду" в Афганистане", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что США ликвидировали главаря террористической сети Усаму бен Ладена 10 лет назад. "Наша миссия в Афганистане никогда не должна была состоять в построении государства. Никогда не предполагалось, что [мы] будем создавать единую централизованную демократию. Наш единственный жизненно важный национальный интерес в Афганистане остается сегодня таким, каким он был всегда - предотвращение террористической атаки на Америку. Я уже много лет заявляю, что наша миссия должна быть узко сосредоточена на борьбе с терроризмом, а не на борьбе с мятежниками или на построении государства", - отметил Байден.

Борьба с современными угрозами

Он указал, что на посту президента постоянно подчеркивал необходимость сосредоточится на угрозах, с которыми США "сталкиваются сегодня, в 2021 году, а не на вчерашних угрозах". "Сегодня террористическая угроза вышла далеко за пределы Афганистана: "Аш-Шабаб" в Сомали, "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ), "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сирии, ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"), пытавшееся создать халифат в Сирии и Ираке, а также организующее ячейки во многих странах Африки и Азии. Эти угрозы требуют нашего внимания и наших ресурсов", - добавил глава государства.

Он рассказал, что США "проводят эффективные контртеррористические миссии против террористических группировок во многих странах", где у них нет постоянного военного присутствия. "Если потребуется, мы сделаем то же самое в Афганистане. Мы развили контртеррористический потенциал, который позволит нам держать в поле зрения прямые угрозы Соединенным Штатам в регионе и действовать быстро и решительно в случае необходимости", - пояснил Байден.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.