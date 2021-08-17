Боррель и Блинкен обсудили по телефону эвакуацию из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Афганистане и эвакуацию из страны иностранных граждан.

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"Обсудили в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном развитие ситуации в Афганистане и возможный путь вперед. Мы будем сотрудничать в эвакуации европейских и иностранных граждан и нашего местного персонала", - написал Боррель в Twitter в понедельник.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.