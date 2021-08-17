Глава дипмиссии США сообщил, что он и сотрудники посольства пока остаются в Кабуле

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон сообщил во вторник, что он и сотрудники американского посольства в Кабуле пока еще находятся в афганской столице.

"Вопреки ложным сообщениям, сотрудники посольства и я остаемся в Кабуле и усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и оказавшимся в уязвимом положении афганцам, и продолжаем нашу работу здесь. Наша приверженность народу Афганистана остается в силе", - написал он в Twitter. Уилсон не уточнил, какие именно сообщения он опровергает.

Госдепартамент США в воскресенье сообщал, что Соединенные Штаты завершили эвакуацию всех сотрудников своего посольства в Кабуле на территорию аэропорта афганской столицы.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.