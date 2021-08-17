СМИ: в отсеке для шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США нашли тело афганца

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Тело афганца найдено в отсеке, куда убирается шасси военно-транспортного самолета ВВС США С-17, вылетевшего из Кабула. Предположительно, этот человек пытался таким образом покинуть Афганистан, сообщил во вторник телеканал Al-Arabiya .

Человек в отсеке погиб, соответствующие механизмы шасси временно вышли из строя, отмечает телеканал со ссылкой на источники.

Напряженная обстановка сохраняется в аэропорту Кабула, откуда многие афганцы пытаются найти способы покинуть страну в страхе перед захватившими власть талибами. На распространяемых в различных СМИ кадрах видно, как люди залезают на стойки шасси самолета. Вместе с тем саудовский телеканал Al Ekhbariya также распространил видео, на котором, как предполагается, запечатлено, как два человека выпали из набирающего высоту самолета. Сообщается о примерно 10 погибших в давке и при стрельбе в аэропорту. Воздушная гавань остается последними воротами Афганистана, все наземные пограничные переходы блокированы и контролируются движением "Талибан" (запрещено в РФ).

В понедельник Министерство обороны США заявило, что не располагает данными о том, что падало со взлетающего из аэропорта Кабула американского военно-транспортного самолета C-17. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби уточнил, однако, что Пентагон "заинтересован в том, чтобы разобраться" с этим вопросом.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.