Президент Финляндии считает, что Запад не смог достичь своих целей в Афганистане

ХЕЛЬСИНКИ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что Запад так и не смог достичь своих целей в Афганистане. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью телерадиовещательной компании Yle .

"Я бы не стал так много говорить об ошибках. Конечным результатом является то, что [западная] цель не была достигнута. В конце концов, существовало убеждение, что события развиваются в положительном направлении. Невозможно отрицать, что изменить целую страну чрезвычайно трудно", - сказал он.

"Полагаю, что урок из всего этого заключается в том, что довольно трудно принять совершенно новый тип социальной структуры и мышления. На это уходят поколения, и, конечно, все это время в Афганистане существовало хорошо оснащенное экстремистское движение", - добавил финский лидер, отказавшись назвать ошибкой уход из Афганистана США и их союзников.

Как подчеркнул Ниинистё, после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) Финляндия и Европа столкнутся с вопросом, сколько мигрантов они смогут принять и интегрировать.

Финский президент отметил решение России и Китая сохранить свое дипломатическое присутствие в Кабуле, однако назвал проблемной ситуацию, при которой Афганистан был бы изолирован от остального мира. "Я думаю, что со временем стоит попытаться наладить некий диалог", - подытожил он, уточнив, что речь не идет о контактах на дипломатическом уровне.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.