Представитель талибов заявил о "хороших отношениях" движения с Россией и Китаем

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что у него "хорошие отношения" с Россией и Китаем. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин.

"Нет-нет, мы не получаем от них [России, Китая и Пакистана] финансовую поддержку, но у нас с ними хорошие отношения, - сказал Шахин <...> Мы посещали Россию и Китай. Вы могли видеть сообщения [СМИ] о том, что "Талибан" является крупнейшей политической и военной силой в Афганистане. Такова реальность".