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Смена власти в Афганистане

Facebook удалит аккаунты "Талибана" и запретит связанный с ним контент

Представитель соцсети напомнил, что "Талибан", согласно законодательству США, признан террористической организацией

ТАСС, 17 августа. Американская компания Facebook ввела запрет на любой контент, связанный с продвижением группировки "Талибан" (запрещено в РФ), в своей социальной сети, а также в Instagram и мессенджере WhatsApp. Об этом сообщил во вторник телеканал CNBC со ссылкой на представителя Facebook.

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"Согласно законодательству США "Талибан" признан террористической организацией, и мы запретили ему пользоваться нашими сервисами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций", - сообщил представитель компании.

Этот запрет означает, что администрация соцсети Facebook удалит учетные записи, которые принадлежат талибам, а также те страницы, которые оказывают поддержку запрещенному движению и восхваляют его. Телеканал отметил, что движение на протяжении нескольких лет распространяло свои сообщения при помощи социальных сетей.

Введение ограничений в WhatsApp затруднено тем, что платформа чата полностью зашифрована и Facebook не может контролировать сообщения пользователей. Тем не менее представитель мессенжера заявил, что если Facebook "станет известно, что в WhatsApp может присутствовать лицо или организация, на которых наложены санкции, то будут приняты меры".

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