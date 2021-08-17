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Смена власти в Афганистане

Трамп заявил, что уход из Афганистана стал позором для США

Президент Джо Байден, который "был избран незаконно", совершил "великий позор", подчеркнул политик

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Неорганизованный вывод американских сил из Афганистана, который осуществляется администрацией президента США Джо Байдена, стал позором для США. По мнению бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, это можно оценить как одну из худших подобных операций в истории

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"Произошедшее вчера в Афганистане заставило вывод наших войск из Вьетнама выглядеть как детскую игру. Возможно, в мировой истории не было операции по выводу войск, которая осуществлялась бы так плохо. Президент, который был избран незаконно, совершил великий позор во многих отношениях для нашей страны", - говорится в распространенном во вторник заявлении политика.

14 апреля Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
СШАБайден, ДжоТрамп, ДональдСмена власти в Афганистане
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